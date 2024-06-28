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Королев Петр Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Королев Петр Михайлов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
297-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
16.10.1905
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от золотухи
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 429
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Королев Петр Михайлов, крестьянский сын (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Королев Михаил Иосифов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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