Агапова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова Марфа

Агапова Марфа

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Агапова Марфа
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
267-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.04.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
10.04.1905
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от коклюша
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 424
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Агапова Марфа, крестьянская дочь (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать умерш. - Агапова Анна Петрова, крестьянская вдова (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close