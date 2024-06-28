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Дьячков Николай Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Дьячков Николай Алексеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
256-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.01.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.
Дата смерти
14.01.1905
Возраст (недель)
3
Причина смерти
от слабого телосложения
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 422
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Дьячков Николай Алексеев (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Дьячков Алексей Иванов, мещанин (г. Лихвин, Лихвинский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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