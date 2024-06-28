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Лаврова Евгения Константинова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Евгения Константинова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
254-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.01.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
жена Губернского Секретаря
Дата смерти
05.01.1905
Возраст (лет)
41
Причина смерти
от рака в груди
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 422
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Лаврова Евгения Константинова, жена Губернского Секретаря
Муж умерш. - Лавров Константин Михайлов, Губернский Секретарь
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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