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Сигова Евдокия Кириллова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Евдокия Кириллова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
246-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.12.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
10.12.1904
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 421
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 жен
Умерш. - Сигова Евдокия Кириллова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Сигов Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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