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Родионов Ипполит Лаврентьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионов Ипполит Лаврентьев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
238-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.11.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
04.11.1904
Возраст (лет)
45
Причина смерти
скоропостижно
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 419
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 муж
Умерш. - Родионов Ипполит Лаврентьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Примечание: Неисповедан и не приобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Лихвинского 2 стана
Примечание / Дополнительно
Неисповедан и не приобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Лихвинского 2 стана
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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