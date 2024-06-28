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Сукатов Василий Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сукатов Василий Семенов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
230-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.10.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
04.10.1904
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от скарлатины
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 418
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 муж
Умерш. - Сукатов Василий Семенов, крестьянский сын (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Сукатов Семен Петров, крестьянин собственник (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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