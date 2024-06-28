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Голикова Анна Сергеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Голикова Анна Сергеева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
216-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.05.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
11.05.1904
Возраст (месяцев)
3
Причина смерти
от сухотки
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 415
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 жен
Умерш. - Голикова Анна Сергеева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Голиков Сергей Григорьев, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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