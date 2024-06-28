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Швыркова Евдокия Андреева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Швыркова Евдокия Андреева
Тип записи
о смерти
Номер записи
204-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
21.01.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 413
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Швыркова Наталия, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать умерш. - Швыркова Евдокия Андреева, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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