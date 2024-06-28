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Коновалова Соломония Никифорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалова Соломония Никифорова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
203-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.01.1904
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
21.01.1904
Возраст (лет)
49
Причина смерти
от рака в желудке
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Соколов , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 413
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Коновалова Соломония Никифорова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Коновалов Игнат Кириллов, крестьянин собственник (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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