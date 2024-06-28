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Грибов Федор Фомин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Грибов Федор Фомин
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
183-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.06.1903
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
07.06.1903
Возраст (дней)
8
Причина смерти
от слабого телосложения
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 408
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 муж
Умерш. - Грибов Федор Фомин, крестьянский сын (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Грибов Фома Герасимов, крестьянин собственник (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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