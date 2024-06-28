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Аникушина Ефросинья Антонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Аникушина Ефросинья Антонова
Тип записи
о смерти
Номер записи
170-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
18.04.1903
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 406
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Аникушина Мария, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать умерш. - Аникушина Ефросинья Антонова, крестьянская вдова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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