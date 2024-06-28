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Максимов Димитрий Якимов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Максимов Димитрий Якимов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
169-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.03.1903
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
10.03.1903
Возраст (лет)
4
Причина смерти
от простуды
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 406
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Максимов Димитрий Якимов, крестьянский сын (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Максимов Яким Александров, крестьянин собственник (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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