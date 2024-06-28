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Гришин Илья Данилов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гришин Илья Данилов
Тип записи
о смерти
Номер записи
161-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
14.01.1903
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 405
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Гришина Агриппина Иванова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Муж умерш. - Гришин Илья Данилов, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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