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Фомичев Павел Александров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Фомичев Павел Александров
Тип записи
о смерти
Номер записи
142-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
29.07.1902
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Одоев, Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 402
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Фомичева Александра Павлова, дочь мещанина (г. Одоев, Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Фомичев Павел Александров, мещанин (г. Одоев, Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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