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Привезенцева Татьяна Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Привезенцева Татьяна Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
60-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.02.1901
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
24.02.1901
Возраст (недель)
6
Причина смерти
от колики
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 390
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Привезенцева Татьяна Иванова, крестьянская дочь (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Привезенцев Иван Федоров, крестьянин собственник (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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