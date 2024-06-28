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Кочеткова Елена Андреева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кочеткова Елена Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
58-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.02.1901
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
18.02.1901
Возраст (лет)
39
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , псаломщик Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 389
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Кочеткова Елена Андреева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Муж умерш. - Кочетков Мина Захаров, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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