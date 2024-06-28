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Гагин Михаил Миронов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Михаил Миронов
Тип записи
о смерти
Номер записи
18-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
14.05.1900
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 383
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Гагин Константин Михайлов, крестьянский сын (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Гагин Михаил Миронов, крестьянин собственник (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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