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Моисеев Лев Иовов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Лев Иовов
Тип записи
о смерти
Номер записи
12-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
13.04.1900
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Михаил Сретенский; Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 382
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Моисеева Евфросинья Иовова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Муж умерш. - Моисеев Лев Иовов, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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