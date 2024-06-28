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Коршунков Георгий Яковлев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коршунков Георгий Яковлев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
03-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.01.1900
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
17.01.1900
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от золотухи
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Виктор Реутов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 381
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Коршунков Георгий Яковлев, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Коршунков Яков Петров, крестьянин собственник (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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