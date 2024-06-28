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Смоленков Алексей Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Смоленков Алексей Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
95-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Братьково, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
12.11.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 37
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Моисеев Георгий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казакова Елена Иванова, дочь-девица (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Казаков Иван Иванов, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шарончиков Василий Антонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Моисеев Афанасий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Наумов Василий Иванов, крестьянин (д. Копыловка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смоленков Алексей Семенов, крестьянин (д. Братьково, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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