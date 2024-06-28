Моисеев Афанасий Васильев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Моисеев Афанасий Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 95-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 12.11.1910
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 12.11.1910
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 37
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Моисеев Георгий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Казакова Елена Иванова, дочь-девица (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Казаков Иван Иванов, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шарончиков Василий Антонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Моисеев Афанасий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Наумов Василий Иванов, крестьянин (д. Копыловка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смоленков Алексей Семенов, крестьянин (д. Братьково, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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