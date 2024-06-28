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Буланинов Максим Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Буланинов Максим Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
94-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.11.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
12.11.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Моисеев Георгий Глебов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лукачева Августа Петрова, дочь-девица (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Смоленков Алексей Семенов, крестьянин (д. Братьково, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Буланинов Максим Иванов, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шарончиков Василий Антонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Максимов Иван Иродионов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Улитта Дамианова, крестьянская вдова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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