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Лукачева Августа Петрова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лукачева Августа Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
94-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.11.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.11.1910
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Моисеев Георгий Глебов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лукачева Августа Петрова, дочь-девица (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Смоленков Алексей Семенов, крестьянин (д. Братьково, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Буланинов Максим Иванов, крестьянин (д. Фирсово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шарончиков Василий Антонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Максимов Иван Иродионов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Улитта Дамианова, крестьянская вдова (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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