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Гришин Федор Ильин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гришин Федор Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
92-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.10.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
25.10.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Кошельков Василий Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гришина Пелагея Яковлева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Гришин Яков Ильин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Меркулов Федор Парфеньев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шарончиков Яков Федотов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гришин Федор Ильин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Казаков Емельян Данилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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