Минкин Сергей Киров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкин Сергей Киров

Минкин Сергей Киров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Минкин Сергей Киров
Тип записи
о браке
Номер записи
91-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.10.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
13.10.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Гагин Григорий Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Степочкина Евдокия Иванова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Степочкин Иван Владимиров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Василий Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гагин Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Минкин Сергей Киров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Степочкин Григорий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close