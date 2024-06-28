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Хряпина Татьяна Миронова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Хряпина Татьяна Миронова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
90-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
17.02.1910
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Королев Трофим Арсениев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хряпина Татьяна Миронова, дочь-девица (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Хряпин Мирон Иванов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Степочкин Роман Филиппов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Котов Василий Петров, крестьянин (д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хряпин Терентий Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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