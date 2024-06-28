Швырков Михаил Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырков Михаил Матвеев

Швырков Михаил Матвеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Швырков Михаил Матвеев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
89-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
17.02.1910
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Швырков Михаил Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Минкина Мария Тимофеева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Минкин Тимофей Елисеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Швырков Евфимий Ильин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Белкин Андрей Епифаниев, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никитин Кирилл Прохоров, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close