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Клопов Никифор Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Клопов Никифор Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
88-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
15.02.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Рогачев Василий Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жирикова Екатерина Тихонова, дочь-девица (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жириков Тихон Ильин, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Клопов Никифор Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фомин Иван Васильев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жучков Георгий Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузовков Петр Константинов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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