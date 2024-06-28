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Жирикова Екатерина Тихонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жирикова Екатерина Тихонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
88-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.02.1910
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Рогачев Василий Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жирикова Екатерина Тихонова, дочь-девица (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жириков Тихон Ильин, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Клопов Никифор Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фомин Иван Васильев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жучков Георгий Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузовков Петр Константинов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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