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Кусков Косьма Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кусков Косьма Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
86-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.01.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
08.01.1910
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Михайлин Иван Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жучкова Евдокия Алексеева, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жучков Алексей Никифоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Князьков Стефан Леонов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шемонаев Стефан Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михайлин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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