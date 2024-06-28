Кошелькова Елизавета Ефремова
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Кошелькова Елизавета Ефремова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 84-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 30.01.1909
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 30.01.1909
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 32
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Шевелев Евфимий Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кошелькова Елизавета Ефремова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Ефрем Евдокимов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шевелев Иван Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тюрин Стефан Лаврентиев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Баранов Василий Евдокимов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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