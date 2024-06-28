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Безменов Илья Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Илья Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
82-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.01.1909
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
09.01.1909
Священнослужители
священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 31
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дорохова Татьяна Матвеева, крестьянская девица (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дорохов Матвей, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Жучков Григорий Андреев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Воробьев Семен Васильев, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дорохов Михаил Матвеев, крестьянин (с. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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