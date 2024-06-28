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Бородин Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бородин Александр Николаев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
81-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.11.1908
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 31
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Бородин Александр Николаев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бормотова Пелагея Иосифова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Бормотов Иосиф Гаврилов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Илья Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Новиков Яков Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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