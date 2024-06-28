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Кривовский Арсений Яковлев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кривовский Арсений Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
80-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.06.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
02.06.1908
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Кошелькова Стефанида Яковлева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Яков Андреев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бородин Николай Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макаркин Тимофей Козьмин, крестьянин (д. Гурьевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Абролишин ??? Семен Николаев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кривовский Арсений Яковлев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
по возможности, проверить фамилию первого поручителя по невесте
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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