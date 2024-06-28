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Кошелькова Стефанида Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Стефанида Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
80-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.06.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
02.06.1908
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Бородин Сергей Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Кошелькова Стефанида Яковлева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Яков Андреев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Бородин Николай Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макаркин Тимофей Козьмин, крестьянин (д. Гурьевка, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Абролишин ??? Семен Николаев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кривовский Арсений Яковлев, крестьянин (д. Щелево, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
по возможности, проверить фамилию первого поручителя по невесте
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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