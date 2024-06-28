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Моисеев Афанасий Васильев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Афанасий Васильев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
79-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.02.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.02.1908
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Моисеев Афанасий Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пахомова Гликерия Тимофеева, дочь-девица (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Пахомов Тимофей Афанасьев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иванов Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Хлестунов Василий Тихонов, крестьянин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Жириков Григорий Сергеев, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Моисеев Алексей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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