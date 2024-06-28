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Лавров Степан Давидов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лавров Степан Давидов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
78-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
01.09.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.09.1908
Священнослужители
приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Киреев Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лаврова Мария Степанова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Степан Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Терентьев Порфирий Онисимов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Киреев Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Коновалов Мефодий Кириллов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Киреев Евфим Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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