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Филаткин Адриан Егоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Филаткин Адриан Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
77-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.11.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.11.1907
Священнослужители
приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Лавров Николай Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Полозова Феодосия Георгиева, дочь-девица (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Полозов Георгий Васильев, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лавров Федор Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кондрашов Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Филаткин Адриан Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федосьев Никифор Тимофеев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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