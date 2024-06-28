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Полозова Феодосия Георгиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Полозова Феодосия Георгиева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
77-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.11.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.11.1907
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Лавров Николай Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Полозова Феодосия Георгиева, дочь-девица (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Полозов Георгий Васильев, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лавров Федор Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кондрашов Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Филаткин Адриан Егоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федосьев Никифор Тимофеев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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