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Белкин Аедрей Епифаниев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Белкин Аедрей Епифаниев
Тип записи
о браке
Номер записи
76-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1907
Священнослужители
приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чухнова Александра Ильина, дочь-девица (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Чухнов Илья Лукьянов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Швырков Евфимий Ильин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Матвеев Егор Андреев, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чухнов Никита Антонов, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Белкин Аедрей Епифаниев, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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