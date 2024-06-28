Сазонов Николай Андреев
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Сазонов Николай Андреев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 75-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 01.07.1907
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. пункт приписки
- г. Алексин, Алексинский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 01.07.1907
- Священнослужители
- приходской священник Николай Воскресенский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Масютин Николай Ильин, потомственный дворянин (д. Животово, Спасская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лебедева Анна Александрова, дочь надворного советника (г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лебедев Александр, надворный советник, учитель (г. Зарайск, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лебедев Николай Александрович, потомственный дворянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сазонов Николай Андреев, мещанин (г. Алексин, Алексинский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лебедев Николай Александрович, потомственный дворянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богданов Леонид Константинович, сын канцелярского служителя (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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