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Жиркова Анисия Антонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жиркова Анисия Антонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
74-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.05.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.05.1907
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жиркова Анисия Антонова, дочь-девица (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Жирков Антон Петров, крестьянин (д. Новоселка, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Шарончиков Антон Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шевелев Артемий Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шевелев Галактион Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Семенов, крестьянин (с. Кулешово, Кулешовская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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