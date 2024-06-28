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Абрамов Аристарх Алексеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Абрамов Аристарх Алексеев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
73-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
11.02.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.02.1907
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Привезенцев Онисим Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Абрамова Харистина Аристархова, дочь-девица (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Абрамов Аристарх Алексеев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Меркулов Афанасий Зотиков, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шемонаев Лаврентий Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ванин Владимир Варлаамов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Архипов Василий Евсеев, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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