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Иванушкин Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванушкин Василий Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
72-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
24.01.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
24.01.1907
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Данилушкин Василий Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванушкина Варвара Васильева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иванушкин Василий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ларин Митрофан Несторов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мосин Петр Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванушкин Петр Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гагин Феодул Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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