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Терентьев Парфений Онисимов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Терентьев Парфений Онисимов
Тип записи
о браке
Номер записи
71-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.01.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
19.01.1907
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Коновалов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шарончикова Мария Семенова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Шарончиков Семен Тимофеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коновалов Мефодий Кириллов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентьев Парфений Онисимов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Илюшин Василий Федоров, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Киреев Андрей Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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