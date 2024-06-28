Максимов Василий Стефанов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Максимов Василий Стефанов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 69-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 08.11.1906
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 08.11.1906
- Возраст (лет)
- 23
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 25
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Максимов Василий Стефанов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Лаврова Варвара Платонова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Лавров Платон Давидов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Максимов Аким Александров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тюрин Никонор Васильев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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