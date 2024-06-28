Кусков Григорий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусков Григорий Антонов

Кусков Григорий Антонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кусков Григорий Антонов
Тип записи
о браке
Номер записи
67-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.10.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
13.10.1906
Священнослужители
приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Гагин Иван Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Егорушкина Мария Иродионова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егорушкин Иродион Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Кусков Григорий Антонов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Гаврил Александров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Клопов Николай Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Герасимов Василий Димитриев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close