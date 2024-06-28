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Кузнецов Семен Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кузнецов Семен Федоров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
66-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.07.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
24.07.1906
Возраст (лет)
38
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 24
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Кузнецов Семен Федоров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пахомова Акилина Яковлева, крестьянская девица (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Пахомов Яков Фадеев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Безменов Илья Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Василий Петров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Краснов Иван Сидоров, крестьянин (д. Судово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Безменов Иван Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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