Кусков Григорий Антонов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Кусков Григорий Антонов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 64-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 28.04.1906
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 28.04.1906
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 23
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Нестеров Василий Ефремов, крестьянин (д. Исаково, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Степочкина Елена Никитина, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Брянсков Иван Михайлов, крестьянин (д. Аргуново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Козьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кусков Григорий Антонов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гагин Авраам Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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